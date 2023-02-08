العالم اليوم - قبل وبعد الزلزال.. صور فضائية تكشف حجم الدمار في تركيا

انتم الان تتابعون خبر قبل وبعد الزلزال.. صور فضائية تكشف حجم الدمار في تركيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 فبراير 2023 05:26 مساءً - رصدت صور الأقمار الاصطناعية حجم الدمار، الذي خلفه زلزال تركيا القوي، مما أدى إلى خسائر بشرية ومادية هائلة.

ونشرت شركة "ماكسار" الأميركية للتصوير بالأقمار الاصطناعية، على حسابها الرسمي في تويتر، صورا تكشف آثار الدمار الواسع، في إحدى المدن التركية.

والتقطت "ماكسار" صورا لإحدى مناطق مدينة "إصلاحي"، الأولى في 4 فبراير (قبل الزلزال)، والثانية يوم 7 فبراير (بعد الزلزال).

وقبل الكارثة، كانت المنطقة عبارة عن حي سكني واسع محاط بمناطق خضراء، قبل أن يدمر الزلزال القوي مساحات شاسعة ويسقط مجموعة بنايات.

وتقول فرق الإغاثة إن عددا كبيرا من الأشخاص ما يزال محاصرا تحت الأنقاض، فيما تستمر جهود الإنقاذ.

وانضمت فرق بحث من أكثر من 24 دولة لعشرات الآلاف من أفراد الإغاثة المحليين وتدفقت تعهدات بمساعدات من أنحاء العالم، لكن حجم الدمار الذي خلفه الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجات ريختر، وتوابعه القوية كان هائلا.

وفي أحدث حصيلة لزلزال تركيا، قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن عدد القتلى الزلزال ارتفع إلى 8574 قتيلا، ونحو 50 ألف مصاب.