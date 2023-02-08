العالم اليوم - مصر.. ترقب لإعلان الشركات الحكومية المقرر طرحها بالبورصة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 فبراير 2023 05:26 مساءً - يترقب المستثمرون إعلان الحكومة المصرية عن قائمة الشركات التي تعتزم إدارجها في البورصة المصرية خلال العام الجاري.

وقالت مصادر لـ"اقتصاد دوت الخليج" إن قائمة الشركات المقرر طرح أسهمها في البورصة أو بيع حصص منها لمستثمرين استراتيجيين ستضم شركات في مجال البترول والبتروكيماويات والحاويات والقطاع المصرفي.

ورجحت المصادر أن تضم القائمة الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي"، وشركة الحفر المصرية، وشركة الشرق الأوسط لتكرير النفط "ميدور"، وشركة أسيوط لتكرير البترول، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، وشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، والشركة المصرية لإنتاج الإثيلين ومشتقاته "إيثيدكو".

كما رجحت المصادر لـ"اقتصاد دوت الخليج" أن تضم القائمة شركات أبوقير للأسمدة، والمصرية لإنتاج الميثانول "إيميثانكس"، والمصرية لإنتاج الألكيل بنزين "إيلاب"، بجانب "بورسعيد لتداول الحاويات"، و"دمياط لتداول الحاويات"، و"إي فاينانس"، و"مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، و"مدينة نصر للإسكان والتعمير".

كما ستشمل القائمة شركة "مصر لتأمينات الحياة"، و"مصر للألومنيوم"، و"الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة – وافكو"، وبنك التعمير والإسكان، وبنك الإسكندرية، وبنك القاهرة.

ومن المقرر أن يعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اليوم، الأربعاء، عن قائمة الشركات والحصص المقرر بيعها أو طرحها في البورصة المصرية.

وفي مطلع فبراير، قال رئيس الوزراء المصري إن الحكومة تأمل في الإعلان عن خطة لطرح حصص فيما لا يقل عن 20 شركة في البورصة لأول مرة، على أن يُنفذ ذلك على مدى عام.

وتسعى مصر لطرح مجموعة من الشركات الحكومية في البورصة ضمن خططها لتوسيع قاعدة الملكية وجذب استثمارات أجنبية لسوق المال، في وقت تعاني فيه البلاد من شح العملة الصعبة.

وقال مدبولي آنذاك: "الهدف كله... هو مشاركة أكثر للمواطنين وللقطاع الخاص في عملية التنمية والمشاركة في إدارة وتملك جزء من المؤسسات العامة التي كانت مملوكة للدولة"، مضيفا أن الخطة التفصيلية قد تعلن بعد الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.