رئيس أوكرانيا: بريطانيا وقفت إلى جانبنا منذ بداية الحرب

جدة - نرمين السيد - أشاد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، بالموقف البريطانى تجاه الأزمة الأوكرانية، قائلا إن "بريطانيا وقفت إلى جانبنا منذ بداية الحرب"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وبدأ زيلينسكى، اليوم الأربعاء، زيارته إلى المملكة المتحدة فى ثانى رحلة خارجية له منذ بدء الحرب نهاية فبراير الماضى. وفى بيان، قالت الحكومة البريطانية إن زيلينسكى يلتقى خلال الزيارة رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، ويلقى كلمة أمام البرلمان ويتفقد قوات أوكرانية تتلقى تدريبات فى هذا البلد.

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