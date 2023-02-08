سوريا: الطقس السيئ وقف عائقا أمام عمليات الإنقاذ

جدة - نرمين السيد - قال وزير الإدارة المحلية والبيئة السورى، المهندس حسين مخلوف، إن بلاده تلقت دعمًا من الدول الصديقة والشقيقة لمتضررى الزلزال، مشيرا إلى أن طائرات المساعدات تتواتر على مطارات سوريا لخدمة المتضررين.





وأضاف مخلوف، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية": "إننا نقدم كل أشكال الدعم لمتضررى الزلزال فى البلاد"، مؤكدا أن أولوية الحكومة السورية حاليًا ترميم المنازل المتضررة.

وتابع بأن الدولة السورية لبت نداء كل الجهات فور وقوع الزلزال، إلا أن الطقس السيئ وقف عائقًا أمام عمليات الإنقاذ، بحسب القناة الإخبارية.

يشار إلى أن وزارة الدفاع المدنى السورية، كانت قد أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذى ضرب العديد من المناطق فى شمال غربى البلاد، إلى 1280 قتيلا.

وأعلن مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان رامى عبد الرحمن، أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع فى الوقت الذى مازالت فيه عمليات البحث مستمرة فى القرى والمدن المنكوبة من هذا الزلزال الذى وصفه بـ"المدمر".

وأشار المرصد السورى إلى سوء الحالة المعيشية للمتضررين من الزلزال بعد سقوط منازلهم وخوفهم من الهزات الارتدادية وآثارها داخل البلاد، مطالبا فى الوقت نفسه السلطات السورية بتوفير مأوى مؤقتة لهؤلاء المتضررين فى أسرع وقت فى ظل سوء الأحوال الجوية.