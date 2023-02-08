رئيس وفد النيجر: نشكر المبعوث الأممى فى ليبيا على جهوده بالمنطقة

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس وفد النيجر، إنه تم اتخاذ قرارات مهمة خلال الاجتماعات على مدار يومين، ويجب استكمال ما تم التوافق عليه خلال الاجتماعات وتحقيقه على الأرض، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وعقدت اجتماعات اللجنة الليبية العسكرية "5+5" بالقاهرة، بحضور عبدالله باتيلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا، وممثلين عن السودان وتشاد والنيجر، وأعضاء اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبي.