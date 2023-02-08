العالم اليوم - القوات الروسية تسيطر على شوارع في باخموت وتتقدم نحو سيفرسك

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 فبراير 2023 04:20 مساءً - تواصل القوات الروسية تحقيق التقدم في مقاطعة دونيتسك على حساب القوات الأوكرانية، حيث تمكنت في الساعات الماضية من السيطرة على مزيد من الشوارع في مدينة باخموت، كما حققت تقدم باتجاه مدينة سيفرسك إلى الشمال الشرقي من باخموت.

فقد صرح قائد القوات الخاصة الروسية "أخمات" ونائب قائد الفيلق الثاني لقوات لوغانسك، أبتي علاء الدينوف، اليوم الأربعاء، أن الوحدات الروسية تتقدم في باخموت، مشيرا إلى أنها تمكنت من السيطر على العديد من شوارعها.

وقال علاء الدينوف: "إن قوات فاغنر، ووحدات وزارة الدفاع الروسية، التي تعمل على تطويق أرتيوموفسك (باخموت)، تنفذ عمليات عسكرية بنجاح كبير، ولقد تقدموا بالفعل في المدينة نفسها، وحاصروها من الجانب الأيمن، وتمت السيطرة بالفعل على العديد من الشوارع ".

وأضاف علاء الدينوف، أن هناك تقدما في اتجاه الطريق السريع المؤدي إلى مدينة كونستانتينوفكا، الواقعة إلى الغرب من باخموت.

وفي اليوم السابق، كان قد صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عن عمليات عسكرية ناجحة في منطقة باخموت وأوغليدار.

القوات الروسية تتقدم نحو سيفيرسك

وإلى الشمال من باخموت، أعلن المسؤول المحلي في دونيتسك، دينيس بوشيلين، الثلاثاء، في تصريح على قناة "سولوفيوف لايف" أن القوات الروسية تحقق نجاحا مهما بالقرب من مدينة سيفيرسك.

وقال بوشيلين: "الآن، هذا الاتجاه مهم للغاية فيما يتعلق بالتحرير اللاحق لكراسني ليمان، بالطبع، سيفيرسك. وهناك بعض النجاحات لمجموعة "فاغنر" في اتجاه سيفيرسك".

وتابع بوشيلين أن القوات الروسية تتقدم على طول خط المواجهة بأكمله في دونيتسك.

وبحسب وكالة "سبوتنيك"، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية، أمس الاثنين، أكثر من 100 جندي وما لا يقل عن 7 قطع من المعدات في هذه المنطقة.

الدفاع الروسية: تحييد 300 جندي أوكراني

واليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحييد أكثر من 300 جندي أوكراني خلال الـ 24 ساعة الماضية في عدد من المناطق على جبهة القتال.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في ملخصها اليومي عن سير العمليات القتالية في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا إن قواتها تمكنت، بواسطة الضربات الهجومية وطيران الجيش والمدفعية من مجموعة القوات "الغربية" من إصابة نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية لوحدات اللواءين الميكانيكيين 14 و92 التابعين للقوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك، بمنطقة خاركيف ولوغانسك.

وأشارت إلى أنه تمت تصفية أكثر من 35 جندي أوكراني في هذا الاتجاه، إضافة إلى "تصفية" أكثر من 130 جندي أوكراني بقصف تجمعات الأفراد والمعدات العسكرية التابعة للواء الميكانيكي رقم 66، واللواء المحمول جوا رقم 25، واللواء الجوي رقم 81 في لوغانسك ودونيتسك.

وأضافت أنه تم كذلك تصفية أكثر من 140 جندي أوكراني وتدمير دبابة و3 شاحنات صغيرة و3 سيارات ومدفع هاوتزر من طراز مستا بي في اتجاه دونيتسك، إلى جانب تصفية 75 جنديا أوكرانيا في قصف وحدات اللواء الميكانيكي رقم 72 ولواء الدبابات رقم 1 واللواء البحري رقم 35 للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات أوغليدار وفوديانويه في دونيتسك.