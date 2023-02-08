العالم اليوم - فيديو.. فريق إماراتي ينتشل عائلة من تحت الأنقاض في تركيا

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. فريق إماراتي ينتشل عائلة من تحت الأنقاض في تركيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 فبراير 2023 04:20 مساءً - تمكن فريق الإنقاذ الإماراتي، الأربعاء، من انتشال أفراد عائلة سورية مكونة من 4 أشخاص أحياء، علقوا تحت أنقاض مبنى انهار في محافظة كهرمان مرعش جنوبي تركيا، من جراء الزلزال.

وأفاد مراسلنا بأن الفريق الإماراتي تمكن في البداية من انتشال الأم ثم واحد من أطفالها، مشيرا إلى أن حالتهم جيدة وعمل الفريق الطبي على تقديم الإسعافات الأولية لهما.

وفي وقت لاحق، تمكن الفريق من انتشال طفلين آخرين.

وسادت الفرحة في أفراد العائلة الذين تجمعوا حول المنزل المنهار.

وقال قائد فريق عمليات الإنقاذ الإماراتي، العقيد خالد الحمادي، لـ"دوت الخليج" إن الفريق تمكن من إنقاذ أربعة أرواح هي الأم وأطفالها، مشيرا إلى المكان كان صعبا وضيقا للغاية بسبب الدمار، لكن بتوفيق من الله تمكن الفريق من مساعدتهم.

وأضاف أن فريق الإنقاذ الإماراتي عمل على إحداث فتحة في المبنى المنهار، حتى لا يتأثر المبنى، ولا يحدث أي تبعات على أفراد العائلة من أجل إخراجهم.

وكانت العائلة السورية، المكونة من أم وأطفالها الثلاثة، علقت تحت الأنقاض إثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر الاثنين، لكنها بقيت على قيد الحياة.

وعمل فريق الإنقاذ الإماراتي لأكثر من 5 ساعات في عملية إخراج هذه العائلة العالقة باستخدام أدوات تقنية متقدمة وبحيطة وحذر.

وفي البداية، سمع أفراد الإنقاذ صوت المرأة، وتحدثوا معها مطمئنين إياها بأنهم سيبذلون قصارى جهدهم من أجل إنقاذها وإنقاذ أطفالها.

وتتوزع فرق الإنقاذ الإماراتية على ثلاث مناطق هي الأصعب في كهرمان مرعش منذ حدوث الزلزال، فجر الاثنين، علما بأن المحافظة تعد مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة.

مساعدات الإمارات إلى تركيا وسوريا