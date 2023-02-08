ممثل «5+5» يشكر مصر على استضافة اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية

جدة - نرمين السيد - وقال ممثل اللجنة، "أحيى جهود المبعوث الأممى للتوصل لآلية خروج المرتزقة من ليبيا"، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية". وعقدت اجتماعات اللجنة الليبية العسكرية 5+5 بالقاهرة، بحضور عبدالله باتيلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا، وممثلين عن السودان وتشاد والنيجر، وأعضاء اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبى.

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