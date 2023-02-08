المبعوث الأممى إلى ليبيا: نجحنا فى التوصل لآلية لخروج المرتزقة

جدة - نرمين السيد - من جانبه، أعلن المبعوث الأممى الخاص إلى ليبيا، عبدالله باتيلى، فى البيان الختامى، التوصل لآلية لتنفيذ خروج المرتزقة، قائلا إننا "نسعى لتهدئة الأوضاع فى البلاد".
وأضاف أنه تم التوصل لإنشاء مكتب خاص للتنسيق والمتابعة بشأن خروج القوات المرتزقة من ليبيا، مؤكدا ضرورة الإسراع فى تنفيذ هذه الآلية والالتزام بخريطة زمنية محددة لتطبيقها على الأرض.
وتابع بأن ما توصلنا إليه خلال الاجتماعات خطوة مهمة ليست لليبيا فقط ولكن للإقليم كله، مضيفا أننا نعمل لسرعة تطبيق ما توصلنا إليه بالقاهرة.
يشار إلى أن اجتماعات اللجنة الليبية العسكرية "5 + 5" كانت قد بدأت أمس، بالقاهرة بحضور المبعوث الأممى إلى ليبيا وممثلين عن السودان وتشاد والنيجر وأعضاء اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبى.
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