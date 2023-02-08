العالم اليوم - مصري.. أول فريق إغاثي "من الخارج" يصل جندريس المنكوبة بسوريا

انتم الان تتابعون خبر مصري.. أول فريق إغاثي "من الخارج" يصل جندريس المنكوبة بسوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 فبراير 2023 03:22 مساءً - وصل فريق مصري طبي وإغاثي إلى جندريس المنكوبة في سوريا، ليكون أول فريق من الخارج يصل شمال غربي البلاد التي دمر الزلزال المخيف أجزاء كبيرة منها، وذلك في إطار دعم عمليات إنقاذ العالقين تحت الأنقاض.

ونشرت صفحة "الخوذ البيضاء" (الدفاع المدني) في سوريا، على مواقع التواصل الاجتماعي، "شكرا لمصر وللشعب المصري".

وجاء في المنشور: "شكرا لمصر وللشعب المصري على موقفهم السباق في تلبية نداء السوريين المنكوبين في شمال غربي سوريا، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، وقدوم فريق تقني لدعم عمليات إنقاذ العالقين تحت الأنقاض وتقديم الرعاية الطبية".

يذكر أن جهود الإغاثة الحكومية في سوريا صعبة في المناطق التي طالها أكبر قدر من الضرر، وذلك لأن مسلحي المعارضة هم من يسيطرون على شمال غربي البلاد.

وتبذل منظمة "الخوذ البيضاء" جهودا كبيرة بإمكانيات متواضعة لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض في تلك المناطق.