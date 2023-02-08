العالم اليوم - فيديو.. فريق إماراتي يحاول انتشال عائلة تحت الأنقاض في تركيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 فبراير 2023 03:22 مساءً - رصدت عدسات الكاميرا لقطات فيديو لفرق إنقاذ إماراتية تعمل على إخراج عائلة سورية علقت تحت الأنقاض في محافظة كهرمان مرعش جنوبي تركيا، وفق ما أفاد موفدنا، الأربعاء.
والعائلة السورية، المكونة من أم وأطفالها الثلاثة على قيد الحياة، علقت تحت الأنقاض إثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر الاثنين.
وقال موفدنا إن فرق الإنقاذ الإماراتية تعمل منذ ساعات طويلة على إخراج هذه العائلة العالقة باستخدام أدوات تقنية متقدمة وبحيطة وحذر.
وسمع أفراد فرق الإنقاذ صوت المرأة، وتحدثوا معها مطمئنين إياها بأنهم سيبذلون قصارى جهدهم من أجهل إنقاذها وإنقاذ أطفالها.
وأضاف موفدنا أن أفراد عائلة المرأة السورية موجودون في المكان وأبدوا ثقتهم بخروجهم من تحت الركام.
وتتوزع فرق الإنقاذ الإماراتية على ثلاث مناطق هي الأصعب في كهرمان مرعش منذ حدوث الزلزال، فجر الاثنين، علما بأن المحافظة تعد مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة.
مساعدات الإمارات إلى تركيا وسوريا
- أمر رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتقديم 100 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.
- وجه رئيس دولة الإمارات بإنشاء مستشفى ميداني وإرسال فريقي بحث وإنقاذ إضافة إلى إمدادات إغاثية عاجلة إلى المتأثرين من الزلزال في تركيا وسوريا، لتستفيد منها الأسر في المناطق الأكثر تأثرا بتداعيات الزلزال.
- نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد وجه بمساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين في سوريا جراء الزلزال بقيمة 50 مليون درهم، من خلال "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية".
- أعلنت "قيادة العمليات المشتركة" في وزارة الدفاع الإماراتية بدء عملية " الفارس الشهم / 2 " لدعم تركيا وسوريا، وعبر هذه العملية وصلت طائرتان تحملان مساعدات إلى مطار دمشق، كما وصلت طائرة مساعدات إلى مطار أضنة جنوب تركيا تقل فرق البحث والإنقاذ والطواقم والمعدات الطبية.
- "الهلال الأحمر الاماراتي" تدعو للانضمام إلى حملة "جسور الخير" لدعم المتضررين في سوريا وتركيا جراء الزلزال.
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