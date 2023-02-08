العالم اليوم - فيديو.. فريق إماراتي يحاول انتشال عائلة تحت الأنقاض في تركيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 فبراير 2023 03:22 مساءً - رصدت عدسات الكاميرا لقطات فيديو لفرق إنقاذ إماراتية تعمل على إخراج عائلة سورية علقت تحت الأنقاض في محافظة كهرمان مرعش جنوبي تركيا، وفق ما أفاد موفدنا، الأربعاء.

والعائلة السورية، المكونة من أم وأطفالها الثلاثة على قيد الحياة، علقت تحت الأنقاض إثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر الاثنين.

وقال موفدنا إن فرق الإنقاذ الإماراتية تعمل منذ ساعات طويلة على إخراج هذه العائلة العالقة باستخدام أدوات تقنية متقدمة وبحيطة وحذر.

وسمع أفراد فرق الإنقاذ صوت المرأة، وتحدثوا معها مطمئنين إياها بأنهم سيبذلون قصارى جهدهم من أجهل إنقاذها وإنقاذ أطفالها.

وأضاف موفدنا أن أفراد عائلة المرأة السورية موجودون في المكان وأبدوا ثقتهم بخروجهم من تحت الركام.

وتتوزع فرق الإنقاذ الإماراتية على ثلاث مناطق هي الأصعب في كهرمان مرعش منذ حدوث الزلزال، فجر الاثنين، علما بأن المحافظة تعد مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة.

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