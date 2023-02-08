العالم اليوم - عقوبات بريطانية جديدة لتسريع الضغط الاقتصادي على بوتين

انتم الان تتابعون خبر عقوبات بريطانية جديدة لتسريع الضغط الاقتصادي على بوتين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 فبراير 2023 03:22 مساءً - أعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء، جولة جديدة من العقوبات تستهدف روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إن العقوبات الجديدة على المنظمات التي يعتمد عليها جيش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من شأنها "تسريع الضغط الاقتصادي على بوتين - وتقويض آلته الحربية لمساعدة أوكرانيا على الانتصار".

حزمة العقوبات، التي تم الإعلان عنها أثناء زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمملكة المتحدة، ستسهدف 6 منظمات تقدم معدات عسكرية مثل الطائرات بدون طيار.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان إنها ستستهدف أيضا ثمانية أفراد ومنظمة واحدة مرتبطة، "بشبكات مالية شائنة تساعد في الحفاظ على الثروة والسلطة بين نخب الكرملين".

وأضاف كليفرلي "نحن مصممون، بما يتفق مع قوانيننا، على أن روسيا لن تتمكن من الوصول إلى الأصول التي جمدناها حتى تنتهي، بشكل نهائي، من تهديداتها لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يصل فيه الرئيس زيلينسكي إلى المملكة المتحدة الأربعاء للقاء رئيس الوزراء. سيتم مناقشة نهجًا ذا شقين لدعم المملكة المتحدة لأوكرانيا، بدءًا من زيادة فورية في المعدات العسكرية إلى أوكرانيا للمساعدة في مواجهة الهجوم الروسي.

ومن بين الشركات المستهدفة بالعقوبات البريطانية اليوم:

شركة CST، الروسية المصنعة للطائرات بدون طيار التي استخدمت لتدمير المركبات القتالية الأوكرانية.

شركة RT-Komplekt، ينتجون قطع غيار لطائرات الهليكوبتر التي استخدمتها روسيا في هجومها على أوكرانيا.

شركة Oboronlogistics، تعمل في نقل وتسليم المعدات العسكرية الروسية.

شركتا Universalmash وLipetsk، اللتان تصنعان أو تعدلان الهيكل المعدني لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات التي تستخدمها القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا.

شركة توباز ، التي تعمل في مجال برمجيات الطيران العسكري

ومن ضمن الأفراد المستهدفين:

بوريس تيتوف - المفوض الرئاسي لحقوق رجال الأعمال. نيكولاي إيغوروف - نائب رئيس أكبر مصفاة نفط مملوكة للقطاع الخاص في روسيا سيرجي رودنوف سفيتلانا كريفونوجيخ - أحد المساهمين في بنك روسيا والمجموعة الوطنية للإعلام، الذين يروجون باستمرار للهجوم الروسي في أوكرانيا. فيكتور مياتشين - مالك شركة Aerostart، وهي شركة روسية لصيانة وإصلاح الطائرات.

يذكر أن المملكة المتحدة قد فرضت عقوبات على أكثر من 1300 فرد وكيان منذ أن شن بوتين العنان لما يسميه "عمليات عسكرية" في أوكرانيا منذ ما يقرب من عام.