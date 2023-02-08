زعيم كوريا الشمالية يعزى الرئيس السورى فى ضحايا الزلزال

جدة - نرمين السيد - وأعرب "كيم" - حسبما ذكرت محطة الإذاعة المركزية الكورية الشمالية، اليوم الأربعاء - عن تعازيه فى ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب المنطقة الشمالية من سوريا. جدير بالذكر أن سوريا تعد واحدة من عدة دول حافظت كوريا الشمالية معها على علاقات ودية وسط عقوبات متعددة تفرضها الأمم المتحدة على برامجها النووية والصاروخية.

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