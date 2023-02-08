مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يفرض قيودا على دخول المصلين

جدة - نرمين السيد - وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس - فى بيان صحفى اليوم الأربعاء - أن مجموعات متتالية من المستوطنين بلغت 309 مستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية فى ساحات الحرم، واستمعوا لشروحات عن "الهيكل المزعوم"، وقام بعضهم بتأدية "شعائر تلمودية" فى الجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة بالحرم القدسي.

وواصلت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين الوافدين للمسجد من القدس وأراضى الـ48 ودققت فى هوياتهم الشخصية واحتجزت بعضها.