ألمانيا تقدم 30 مليون يورو لمساعدة ضحايا الزلزال بـ سوريا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، تقديم 30 مليون يورو للهلال الأحمر السورى لمساعدة المتضررين جراء الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد فجر الإثنين، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان الهلال الأحمر السورى، قد ناشد المجتمع الدولى لرفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر. وقال رئيس منظمة الهلال الأحمر السورى، إننا نعانى نقصا فى معدات الإغاثة، مؤكدا أن نتائج الزلزال "كارثية" وعدد الضحايا مرشح للارتفاع وهناك عدد من الأبنية مازال مهددا بالانهيار.

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