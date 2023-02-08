الرئيس الأوكرانى يصل بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وبدأ زيلينسكى، اليوم الأربعاء، زيارته إلى المملكة المتحدة فى ثانى رحلة خارجية له منذ بدء الحرب نهاية فبراير الماضي.

وفى بيان، قالت الحكومة البريطانية إن زيلينسكى يلتقى خلال الزيارة رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، ويلقى كلمة أمام البرلمان ويتفقد قوات أوكرانية تتلقى تدريبات فى هذا البلد.