العالم اليوم - أردوغان يتفقد مناطق الزلزال ويتعهد بسرعة الإعمار

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 فبراير 2023 02:22 مساءً - تفقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المناطق التي ضربها الزلزال المدمر في تركيا، متعهدا بالعمل على سرعة إعادة إعمار المساكن والمناطق التي دمرت.

وأعلن الرئيس التركي خلل تفقده إقليم كهرمان مرعش وهو مركز الزلزال المدمر، ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 8574 شخصا، لترتفع معه الحصيلة الإجمالية في سوريا وتركيا إلى أكثر من 11,324، فيما لا يزال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض.

وأقر أردوغان بوجود بعض المشاكل في الاستجابة المبدئية للكارثة، لكنه ذكر أن العمليات عادت لطبيعتها.

وأضاف في تصريحات أنه "كانت هناك بعض المشاكل في الطرق والمطارات لكن كل شيء سيصبح أفضل يوما بعد يوم".

وخلال جولته التفقدية، قال أردوغان:"سنعيد إعمار المناطق المتضررة خلال سنة كما فعلنا سابقاً".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن أردوغان حالة طوارئ في المناطق المنكوبة من جراء الزلزال لمدة ثلاثة أشهر، لافتا إلى تخصيص خمسة مليارات دولار كخطوة أولى لاسترجاع الخدمات الأساسية سريعا في المناطق المتضررة.