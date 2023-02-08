العالم اليوم - تعرف على الدول التي تحركت لإغاثة المنكوبين في سوريا وتركيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 فبراير 2023 02:22 مساءً - وفيما يلي أبرز الدول الداعمة:

* الإمارات العربية المتحدة

أمر رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتقديم 100 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا. وتشمل المبادرة تقديم 50 مليون دولار للمتضررين من الزلازل من الشعب السوري الشقيق إضافة إلى 50 مليون دولار إلى الشعب التركي الصديق.

وجه رئيس دولة الإمارات بإنشاء مستشفى ميداني وإرسال فريقي بحث وإنقاذ إضافة إلى إمدادات إغاثية عاجلة إلى المتأثرين من الزلزال في تركيا وسوريا، لتستفيد منها الأسر في المناطق الأكثر تأثراً بتداعيات الزلزال.

أعلنت "قيادة العمليات المشتركة" في وزارة الدفاع الإماراتية بدء عملية " الفارس الشهم / 2 " لدعم تركيا وسوريا بمشاركة القوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي و"مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية" و"مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية" والهلال الأحمر الإماراتي.

وصول طائرتين تحملان مساعدات إنسانية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مطار دمشق ضمن الجسر الجوي الهادف لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي تعرضت له سوريا ضمن عملية (الفارس الشهم ٢) في اليوم الأول. وقد شملت المساعدات في المرحلة الأولى ١٢ طنا من المواد الإغاثية وعددا من الخيم لإيواء ٢١٦ متضرراً.

نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد وجه بمساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين في سوريا جراء الزلزال بقيمة 50 مليون درهم، من خلال "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية".

* السعودية

أمرت السعودية بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات وتنظيم حملة شعبية عبر منصة (ساهم) لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.

* مصر

بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مصر ترسل 5 طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية عاجلة لسوريا وتركيا.

أوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن وزير الخارجية سامح شكري، نقل إلى نظيره السوري قرار الحكومة المصرية بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة تضامناً مع سوريا في مواجهة تداعيات تلك الكارثة.

كما أعرب وزير الخارجية عن خالص التمنيات بنجاح جهود الإنقاذ الجارية، والشفاء العاجل للمصابين.

هذا، وقد أعرب وزير خارجية سوريا عن خالص الشكر والتقدير للدعم المصري لسوريا في مواجهة تلك الكارثة، ومبادرة السيد سامح شكري بالاتصال.

*العراق

قال العراق إنه سيرسل فرق دفاع مدني إلى تركيا وسوريا، بالإضافة إلى مساعدات للطوارئ وإمدادات إغاثة.

* قطر

أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الحكومة قالت إنها بدأت تسيير رحلات جوية إلى تركيا لنقل فرق البحث والإنقاذ إلى المناطق المتضررة، بالإضافة إلى مركبات ومستشفى ميداني وخيام ومؤن أخرى.

وقالت منظمة قطر الخيرية إنها ستوزع 27 ألف وجبة ساخنة في غازي عنتاب، حيث يقع أحد مكاتبها، وسوف تزود أماكن الإيواء في تركيا وسوريا بمواد الإغاثة. وخصصت المنظمة ستة ملايين دولار للمراحل الأولى من مساعداتها.

*الولايات المتحدة

قال ستيفن ألين، وهو قائد فريق استجابة للكوارث تابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إن فريقين من الوكالة يتألف كل منهما من نحو 80 فردا ومعهم عدد من الكلاب المدربة على البحث والإنقاذ سيصلان إلى تركيا، يوم الأربعاء، ويتجهان إلى إقليم أديامان في جنوب شرق البلاد للتركيز على عمليات البحث والإنقاذ.

* الصين

أفاد التلفزيون المركزي الصيني الرسمي بأن الصين أرسلت فريقا متخصصا في عمليات الإنقاذ بعد الزلازل إلى أضنة في تركيا يوم الأربعاء. وأحضر الفريق، المكون من 82 فردا وأربعة كلاب بحث، 20 طنا من الإمدادات والمعدات. وقال التلفزيون إن هناك فرق إغاثة من عدة أقاليم في طريقها إلى المناطق المتضررة أيضا.

* الهند

استعد فريقان من القوة الوطنية الهندية للتعامل مع الكوارث يتألفان من مئة فرد ومزودان بمعدات وفرق من الكلاب المدربة للتوجه إلى منطقة الكارثة. وجرى تجهيز فرق طبية وإرسال مواد إغاثة بالتنسيق مع السلطات التركية.

* اليابان

أرسلت اليابان 73 من أفراد الإغاثة إلى تركيا مع معدات مثل أجهزة لرصد الأحياء وحفارات ومولدات محمولة ومستلزمات طبية ومواد غذائية.

* بريطانيا

قالت الحكومة البريطانية إنه تم إرسال 76 متخصصا في البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى أربعة كلاب ومعدات إنقاذ، وأن فريق طوارئ طبية بريطانيا سوف يقيم الوضع على الأرض.

* إسبانيا

أرسلت إسبانيا طائرة عسكرية من طراز إيه400 على متنها رجال إطفاء ومعدات، بالإضافة إلى طائرة إيرباص طراز إيه 330 على متنها طواقم دفاع مدني للعمل مع المنقذين. كما أرسلت إسبانيا سفينتين حربيتين (خوان كارلوس 1 وجاليسيا) إلى تركيا محملتين بمساعدات و500 فرد من مشاة البحرية.

*باكستان

قررت باكستان إرسال طائرتين من طراز سي-130 تحملان مواد إغاثة و36 فردا من فرق البحث والإنقاذ.

*الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية الإيطالية

أرسل البابا فرنسيس برقية يعبر فيها عن "أحر تعازيه" بعد الزلزال في تركيا وسوريا. وخصصت الكنيسة الرومانية الكاثوليكية الإيطالية 500 ألف يورو (537800 دولار) لإغاثة الطوارئ.

* ألمانيا

قالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إن هيئة الحماية المدنية الاتحادية بألمانيا ستقدم مخيمات بها ملاجئ طوارئ ووحدات لمعالجة المياه وإنها تجهز مؤن إغاثة تشمل مولدات كهرباء للطوارئ وخياما وأغطية بالتنسيق مع السلطات التركية. ووعد المستشار الألماني أولاف شولتس بالمزيد من الدعم.

* كندا

تعهد رئيس الوزراء جاستن ترودو بتقديم عشرة ملايين دولار كندي (7.5 مليون دولار) مساعدة فورية لتركيا وسوريا، وقال إن كندا ستواصل تقديم الدعم مع تطور الوضع.

* أستراليا

قالت أستراليا إنها ستقدم عشرة ملايين دولار أسترالي (سبعة ملايين دولار) كمساعدات وتنشر فريق بحث وإنقاذ بالمناطق الحضرية من 72 فردا إلى تركيا، مستهدفة وصول الفرق بالفعل بحلول نهاية الأسبوع.

* منظمة الصحة العالمية

قالت منظمة الصحة العالمية إنه تم تفعيل شبكتها لفرق الطوارئ الطبية من أجل تقديم الرعاية الصحية الأساسية للمصابين والفئات الأكثر ضعفا المتضررة من الزلزال.

* إيطاليا

قالت جورجا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا إن الحماية المدنية الإيطالية متأهبة للإسهام بالدعم وتقديم الإسعافات الأولية.

* بولندا

أعلن وزير بولندي أن بلاده سترسل مجموعة إنقاذ مكونة من 76 فرد إطفاء وثمانية كلاب مدربة على الإنقاذ.

* الاتحاد الأوروبي

قال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش إن مركز تنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي والذي يعمل على مدار الساعة تواصل مع السلطات التركية وقام بتنشيط خدمة كوبرنيكوس لخرائط الأقمار الصناعية لمساعدة فرق الإغاثة على الأرض.

* تايوان

قالت إدارة الإطفاء التايوانية إنه تم إرسال فريق من 40 فرد من فرق الإغاثة وثلاثة كلاب مدربة على الإنقاذ ومساعدات تصل إلى ما بين أربعة إلى خمسة أطنان إلى تركيا. وكانت قد قالت في وقت سابق إنها مستعدة لإرسال فريق من 130 فرد، إلى جانب خمسة كلاب بحث و13 طنا من المساعدات، وإنها في انتظار رد تركيا.

* أوكرانيا

قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة لإرسال الدعم. وأضاف "نحن في هذه اللحظة قريبون من الشعب التركي الصديق ومستعدون لتقديم المساعدة اللازمة".

* روسيا

قالت وزارة الطوارئ الروسية إن طائرتين من طراز آي.إل-76 تحملان مئة فرد من فرق الإنقاذ جاهزتان للسفر إلى تركيا إذا لزم الأمر. وبعث الرئيس فلاديمير بوتين رسائل إلى تركيا وسوريا، معبرا عن تعازيه لرئيسي البلدين واستعداده لتقديم الدعم لهما.

* اليونان

قدم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تعازيه ودعمه لتركيا، قائلا إن بلاده تحشد مواردها وستساعدها على الفور.

* إسرائيل

أرسلت إسرائيل فرق بحث وإنقاذ وطواقم طبية وإمدادات. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل مستعدة أيضا لمساعدة الضحايا في سوريا.

* سويسرا

أرسلت سويسرا نحو 80 خبير إنقاذ سويسريا وثمانية كلاب مدربة على البحث إلى تركيا. ويضم فريق الإنقاذ متخصصين في مواجهة الكوارث من الجيش السويسري.

* فنلندا

قالت فنلندا إنه سيتم إرسال خبراء إنقاذ إلى تركيا في إطار مساعدات من الاتحاد الأوروبي.