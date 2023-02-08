البابا فرنسيس يناشد العالم دعم ضحايا زلزال سوريا وتركيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 فبراير 2023 01:31 مساءً - صلى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأربعاء، من أجل الآلاف الذين لقوا حتفهم بسبب الزلزال في سوريا وتركيا وناشد المجتمع الدولي مواصلة دعم جهود الإنقاذ والتعافي.

وقال البابا “أصلي من أجلهم بشدة وأردت أن أقول إنني قريب من هؤلاء الناس ومن أسر الضحايا وجميع من يعاني من هذه الكارثة المدمرة”.

وأضاف خلال عظته الأسبوعية في قاعة بولس السادس في الفاتيكان “أشكر من يقدمون المساعدة وأشجع الجميع على إبداء التضامن مع هاتين الدولتين اللتين سحقت حرب طويلة إحداهما”.

وأمضت أسر في جنوب تركيا وسوريا ليلة ثانية في البرد القارس فيما هرع المنقذون إلى انتشال الناس من تحت الأنقاض بعد يومين من الزلزال العنيف الذي أودى بحياة أكثر من 9600 شخص.