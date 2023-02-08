تصريح روسى جديد بشأن صفقة الحبوب الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقال إليتشيف: "بعد ستة أشهر من التوقيع على حزمة اتفاقيات الصادرات الزراعية من روسيا وأوكرانيا، لا يزال يجرى تنفيذ مبادرة البحر الأسود لتصدير المواد الغذائية الأوكرانية".

وأضاف: "فى ظل الحديث الدعائى للغرب بأن عقوباتهم لا تنطبق على الأغذية والأسمدة الروسية، يتعين علينا مع خبراء الأمم المتحدة العمل على استثناءات من القيود الثانوية".