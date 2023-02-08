أوكرانيا: القوات الروسية تقصف 6 بلدات فى دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وقال كيريلينكو - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - "شن الروس هجوما صاروخيا على دروزكيفكا، وأصابوا منزلا خاص، بينما لم تقع إصابات. وفى اتجاه فولنوفاكا، تعرضت بلدة فولدار لإطلاق نار كثيف وتضررت 9 منازل خاصة".

وأضاف "أما فى اتجاه دونيتسك، تضرر منزل فى تونينكى نتيجة للقصف الروسي، كما تعرضت بلدات كوراخوفى وكوراخيفكا وهيرنيك فى مجتمع كوراخوف للنيران. ولم تقع اصابات".. موضحا أن القوات الروسية أصابت مدنيين اثنين فى منطقة دونيتسك أمس بسبب هجماتهم المستمرة على الإقليم.