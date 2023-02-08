موسكو تؤكد دعمها لسوريا فى إزالة آثار أضرار الزلزال

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين، أن بلاده مستعده لتقديم الدعم والمساعدة للشركاء فى سوريا من أجل إزالة آثار الأضرار الكبيرة للزلزال الذى ضرب سوريا وأسفر عن خسائر بشرية ودمار واسع.





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