134 ألف جندى.. أوكرانيا تكشف خسائر روسيا فى الحرب

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و253 دبابة و6 آلاف و458 من المركبات المدرعة و2236 من النظم المدفعية و461 من أنظمة راجمات الصواريخ و228 من أنظمة الدفاع الجوى و295 طائرة و285 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و112 من المركبات وخزانات وقود".

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