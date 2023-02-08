العالم اليوم - أسهم أوروبا عند أعلى مستوى في 9 أشهر بعد تصريحات جيروم باول

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 فبراير 2023 12:22 مساءً - سجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوى في أكثر من تسعة أشهر، الأربعاء، بعد حصول المستثمرين على مؤشرات إيجابية من تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، الثلاثاء، فيما أدت التوقعات المتفائلة لشركتي "ليندا" و"اكزو نوبل" إلى ارتفاع أسهم قطاعي المواد الخام والكيماويات.

وفسر المتعاملون في الأسواق تصريحات باول التي قال فيها إن من المنتظر أن يشهد عام 2023 "انخفاضات ملموسة في التضخم" على أنها تبشر بتشديد نقدي أقل حدة مما كانوا يخشون، رغم اعترافه بأن أحدث تقرير وظائف في الولايات المتحدة يظهر أن عملية إعادة التضخم للنسبة المستهدفة البالغة 2 بالمئة ستستغرق "بعض الوقت". تحركات الأسعار صعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.6 بالمئة بحلول الساعة 08:18 بتوقيت غرينتش، مسجلا أقوى مستوى منذ أبريل 2022. وتصدرت أسهم قطاع الكيماويات قائمة الرابحين. وقفز سهما عملاقة الغاز الألمانية "ليندا" بنسبة 2.4 بالمئة وصانعة مواد الطلاء الهولندية "اكزو نوبل" 6.5 بالمئة بعد رفع توقعات أرباح 2023. كما قفز سهد شركة التكرير الفنلندية "نيستي" بنسبة 11 بالمئة ليصبح الأفضل أداء على المؤشر "ستوكس 600". وصعد سهم شركة الطاقة النرويجية "إكوينور" بنسبة 6.1 بالمئة بعد تحقيق أرباح تشغيلية معدلة قياسية بلغت 74.9 مليار دولار لعام 2022. وارتفع سهم بنك "مونتي دي باشي دي سيينا" الإيطالي المملوك للدولة بنسبة 1.4 بالمئة، وذلك بعد تسجيل أرباح ربع سنوية أكبر كثيرا من المتوقع.

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