وصول طائرة مساعدات أردنية إلى مطار دمشق لدعم متضررى الزلزال

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، بوصول طائرة أردنية إلى مطار دمشق الدولى، محملة بالمساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزال الذى ضرب البلاد فجر الإثنين.





يشار إلى أن وزارة الدفاع المدنى السورية، كانت قد أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذى ضرب العديد من المناطق فى شمال غربى البلاد، إلى 1280 قتيلا. وأعلن مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان رامى عبد الرحمن، أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع فى الوقت الذى مازالت فيه عمليات البحث مستمرة فى القرى والمدن المنكوبة من هذا الزلزال الذى وصفه بـ"المدمر". وأشار المرصد السورى إلى سوء الحالة المعيشية للمتضررين من الزلزال بعد سقوط منازلهم وخوفهم من الهزات الارتدادية وآثارها داخل البلاد، مطالبا فى الوقت نفسه السلطات السورية بتوفير مأوى مؤقتة لهؤلاء المتضررين فى أسرع وقت فى ظل سوء الأحوال الجوية.

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