بايدن: إذا هددتنا الصين فسنرد ونحمى بلادنا

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن فى خطابه عن حالة الاتحاد اليوم الأربعاء، أمام الكونجرس الأمريكى، "إذا هددت الصين سيادتنا فسنرد لحماية أنفسنا"، مضيفاً "الولايات المتحدة الآن فى أقوى وضع منذ عقود"، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".
يشار إلى أن هذا الخطاب جاء فى وقت تواجه فيه العلاقات "الأمريكية -الصينية" توترا بشكل ملحوظ على خلفية منطاد التجسس الذى أسقطته الولايات المتحدة بعد أن حلق لأيام فوق مواقع حساسة فى البلاد.
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