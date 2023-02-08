القاهرة الإخبارية: إعادة فتح جميع الموانئ البحرية السورية باستثناء اللاذقية

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الدفاع المدنى السورية، قد أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذى ضرب العديد من المناطق فى شمال غربى البلاد أمس، إلى 1280 قتيلا.

وأعلن مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان رامى عبد الرحمن، أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع فى الوقت الذى مازالت فيه عمليات البحث مستمرة فى القرى والمدن المنكوبة من هذا الزلزال الذى وصفه بـ"المدمر".

وأشار المرصد السورى إلى سوء الحالة المعيشية للمتضررين من الزلزال بعد سقوط منازلهم وخوفهم من الهزات الارتدادية وآثارها داخل البلاد، مطالبا فى الوقت نفسه السلطات السورية بتوفير مأوى مؤقتة لهؤلاء المتضررين فى أسرع وقت فى ظل سوء الأحوال الجوية.