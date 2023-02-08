العالم اليوم - الصين ترد على بايدن: "سندافع بحزم عن مصالحنا"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 فبراير 2023 11:22 صباحاً - أكدت الصين، اليوم الأربعاء، أنها "ستدافع بحزم" عن مصالحها، داعية الولايات المتحدة إلى العمل على ترميم العلاقات بينهما بعدما انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن بكين خلال خطابه السنوي عن حال الاتحاد أمام الكونغرس.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي "سندافع بحزم عن سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية"، وفقا لفرانس برس.

ودعت ما نينغ الولايات المتحدة إلى "العمل مع الصين لدفع العلاقات الصينية الأميركية إلى مسار التنمية الصحية والمستقرة".

وكان بايدن قال في خطاب حال الاتحاد أمام الكونغرس، أمس الثلاثاء، إنه سيتعاون مع الصين لكنه تعهد "بحماية بلدنا"، في إشارة إلى منطاد تجسس صيني حلق عبر الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وأضاف "أنا ملتزم بالعمل مع الصين حيث يمكننا تعزيز المصالح الأميركية وإفادة العالم.. لكن مثلما أوضحنا الأسبوع الماضي، إذا هددت الصين سيادتنا فسنعمل على حماية بلدنا. وقد فعلنا ذلك".

ونفت بكين أن يكون المنطاد وسيلة تجسس.

وألغى وزير الخارجية أنتوني بلينكن زيارة كانت مقررة إلى بكين وسط هذه الضجة.