إدارة الكوارث التركية: ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 6234

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 فبراير 2023 10:31 صباحاً - قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن عدد قتلى الزلازل التي هزت جنوب البلاد ارتفع إلى 6234 قتيلا بحلول صباح، اليوم الأربعاء.

وأضافت أن عدد المصابين ارتفع إلى 37011 وأن أكثر من 79 ألف شخص يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ.

وأكد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أمس الثلاثاء، أن الزلزال الذي ضرب تركيا، فجر الإثنين، هو أكبر كارثة واجهت البلاد في التاريخ، متوقعاً عدد ضحايا أكبر مما هو معلن.

وقال في مؤتمر صحفي عن جهود الإنقاذ: “نحتاج إلى تضامن جميع الأتراك لمواجهة هذه الكارثة”.