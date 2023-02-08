بسبب المنطاد.. الصين ترفض تلقى اتصال من وزير الدفاع الأمريكى

جدة - نرمين السيد - رفضت الصين طلبا أمريكيا لإجراء اتصال آمن، بين وزير الدفاع الأمريكى "لويد أوستن"، ونظيره الصينى "وى فنجى"، فى اليوم الذى أسقطت فيه طائرة مقاتلة أمريكية منطادًا صينيًا، حسبما أعلنت قناة "القاهرة الإخبارية".





وقال المتحدث باسم الوزارة الأمريكية "بات رايدر" فى بيان: "يوم السبت الرابع من فبراير، فور اتخاذ إجراء لإسقاط منطاد جمهورية الصين الشعبية، قدمت وزارة الدفاع الأمريكية طلبًا لإجراء مكالمة آمنة بين وزير الدفاع أوستن ونظيره الصينى وى فنجي". وأضاف رايدر "لسوء الحظ، رفضت جمهورية الصين الشعبية طلبنا".

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