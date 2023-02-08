ترامب يسخر من خطاب بايدن أمام الكونجرس

وكتب ترامب على موقع "Truth Social": "يبدو أنه (بايدن) غاضب جدًا، وهو يصرخ فى الميكروفون، على الرغم من أنه يحاول التظاهر بأنه معتدل، ربما يتعين على أحدكم أن يربت على كتفيه ويقول له اهدأ".
وقال ترامب معلقًا على كلمة بايدن أمام الكونجرس، إنه "يستخدم المصطلحات العاطفية كثيرًا، وكثيرًا ما يستخدم كلمة أصدقاء".
وألقى الرئيس الأمريكى كلمة "خطاب الاتحاد"، اليوم، أمام الكونجرس، تطرق فيها إلى الوضع الاقتصادى فى الولايات المتحدة، وكذلك إلى عدد من المسائل الخارجية على غرار الوضع فى أوكرانيا.
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