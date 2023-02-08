فرنسا تقترح وساطة لحل أزمة ممر لاتشين بين أذربيجان وأرمينيا

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لنظيره الأذربيجانى إلهام علييف، عن قلقه العميق من قطع طريق حيوى لإمداد جيب ناجورنى قره باغ، وقال إنه مستعد للعمل على حلّ عاجل للأزمة مع أرمينيا، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وذكرت الرئاسة الفرنسية أن "ماكرون" كرر التعبير عن قلقه العميق بشأن إغلاق ممر لاتشين وتداعياته الإنسانية الخطيرة.

وأضاف قصر الإليزيه أن ماكرون "قال إنه مستعد للمساهمة فى إيجاد حلّ عاجل"، فى إشارة محتملة إلى اقتراحه وساطة جديدة. وجدد الرئيس الفرنسى الإعراب عن "عزمه دعم الحوار من أجل إيجاد حل دائم فى المنطقة".

وقد يؤدى إغلاق ممر لاتشين إلى إعادة إشعال النزاع بين أرمينيا وأذربيجان حول جيب ناجورنى قره باغ.

ويتظاهر أذربيجانيون منذ منتصف ديسمبر، ويقدّمون أنفسهم على أنهم مدافعون عن البيئة احتجاجًا على مناجم غير قانونية ويغلقون طريقًا حيويًا يربط بين أرمينيا وناجورنى قره باغ.

نتيجة لذلك، يواجه الجيب الانفصالى الذى يعد نحو 120 ألف نسمة، انقطاعًا فى الكهرباء والإنترنت، إضافة إلى مشاكل تدفئة ويعانى من شح فى الأغذية والأدوية والوقود.

وخاضت أرمينيا وأذربيجان مع انهيار الاتحاد السوفيتى مطلع التسعينات، حربًا للسيطرة على منطقة ناجورنى قره باغ الأذربيجانية التى تقطنها غالبية من الأرمن. وانتهى النزاع الذى أسفر عن 30 ألف قتيل، بانتصار أرمينيا.

واندلع نزاع آخر فى خريف العام 2020 أدى إلى مقتل 6500 شخص، وسمح لباكو باستعادة عدد من المناطق المجاورة للإقليم المتنازع عليه.