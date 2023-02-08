ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 8700

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 فبراير 2023 09:29 صباحاً - أدى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، الإثنين الماضي، إلى مقتل أكثر من 8700 شخص بينهم 2500 على الجانب السوري، كما ورد في الأرقام الرسمية الأخيرة التي نشرت، اليوم الأربعاء.

وتحدثت السلطات في البلدين عن مصرع 6234 شخصًا في تركيا و 2500 في سوريا، ليرتفع إجمالي عدد القتلى بذلك إلى 8734 شخصا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن عدد قتلى الزلازل التي هزت جنوب البلاد ارتفع إلى 6234 قتيلا بحلول صباح، اليوم الأربعاء.

وأضافت أن عدد المصابين ارتفع إلى 37011 وأن أكثر من 79 ألف شخص يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ.