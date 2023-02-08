روسيا تعلن تحرير بلدات جديدة فى دونيتسك وزابوريجيا

جدة - نرمين السيد - وقال شويجو، إن "القوات الروسية تمكنت خلال عملياتها المستمرة على محورى دونيتسك وزابوريجيا من تحرير بلدات سوليدار وكليشيفكا وبودجورنوى وكراسنوبولى وبلاجوداتنوى ولوبكوفوى ونيكولاييفكا"، مؤكدا نجاح العمليات العسكرية الروسية فى منطقتى أوجليدار وأرتموفسك.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.