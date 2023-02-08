مسلحون يختطفون طائرة ركاب نيوزيلندية فى إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الوزراء النيوزيلندى كريس هيبكينز، اليوم الأربعاء، "الحكومة على علم بالموقف، ويعمل موظفو السفارة النيوزيلندية فى إندونيسيا، على القضية".
وأضاف هيبكنز "لم يعطونا بعد تفاصيل كاملة عما حدث وماذا يفعلون لحل الوضع، لكننا نعلم أن القضية قيد العمل".
وقالت وزارة الخارجية النيوزيلندية، إنها تقدم الدعم القنصلى لأسرة الطيار، لكنها رفضت التعليق أكثر، مستشهدة بقوانين الخصوصية.
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