أشرف سنجر يكشف عن أسباب توجيه بايدن تهديدا إلى الصين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - علق خبير العلاقات الدولية، الدكتور أشرف سنجر، على توجيه الرئيس الأمريكى جو بايدن، تهديدًا للصين، دون روسيا، أثناء إلقائه خطاب حالة الاتحاد، على الرغم من توجه سخونة الأحداث نحو موسكو.





وقال فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن تهديد بايدن مرتبط بكون الصين هى التحدى الأهم، كما أن أزمة المنطاد الصينى كانت حاضرة فى عقلية الكونجرس الأمريكى خلال هذا إلقاء بايدن الخطاب.

وتابع: "حاول بايدن تأكيد أن الصين فى تحدياتها للهيمنة الأمريكية بدأت تتجاوز - فى وجهة نظر الإدارة الأمريكية - خطوطًا حمراء.. وأنه ما كان على صين أن تذهب إلى هذا الاتجاه بعدما زادت من أنفقها الدفاعى ودخلت مسارات تكنولكوجية متعلقة بالقدرات العسكرية والفضائية".

وأضاف سنجر: "بايدن أشار إلى أن العلاقات التجارية الدولية بين الولايات المتحدة والصين لا تزال مهمة فى استقرار العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأوضح أن التنافس بين واشنطن وبكين جعل من المتسحيل إرسال التكنولوجيات المتقدمة والمتمثلة فى صناعة الرقائق الإلكترونية، إلى روسيا أو الصين.

وخلال إلقائه خطاب حالة الاتحاد، حذر الرئيس جو بايدن من أن الولايات المتحدة ستحمى نفسها إذا هددت الصين سيادتها حيث استخدم خطابًا مشتركًا أمام الكونجرس؛ لإيصال رسالة تحد إلى بكين والدفاع عن سجله الاقتصادى فى البيت الأبيض.

وقال بايدن: "أنا ملتزم بالعمل مع الصين حيث يمكنها تعزيز المصالح الأمريكية وإفادة العالم". "لكن إذا هددت الصين سيادتنا، فسنعمل على حماية بلدنا".

جاءت تصريحات الرئيس الأمريكى خلال خطابه عن حالة الاتحاد مساء الثلاثاء فى الوقت الذى اشتعلت فيه التوترات بين الولايات المتحدة والصين بعد أن رصد البنتاجون بالون تجسس صينى يحلق فوق الولايات المتحدة وأسقطه فوق المحيط الأطلسى.