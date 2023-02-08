وقال فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن تهديد بايدن مرتبط بكون الصين هى التحدى الأهم، كما أن أزمة المنطاد الصينى كانت حاضرة فى عقلية الكونجرس الأمريكى خلال هذا إلقاء بايدن الخطاب.
وتابع: "حاول بايدن تأكيد أن الصين فى تحدياتها للهيمنة الأمريكية بدأت تتجاوز - فى وجهة نظر الإدارة الأمريكية - خطوطًا حمراء.. وأنه ما كان على صين أن تذهب إلى هذا الاتجاه بعدما زادت من أنفقها الدفاعى ودخلت مسارات تكنولكوجية متعلقة بالقدرات العسكرية والفضائية".
وأضاف سنجر: "بايدن أشار إلى أن العلاقات التجارية الدولية بين الولايات المتحدة والصين لا تزال مهمة فى استقرار العلاقات الثنائية بين البلدين".
وأوضح أن التنافس بين واشنطن وبكين جعل من المتسحيل إرسال التكنولوجيات المتقدمة والمتمثلة فى صناعة الرقائق الإلكترونية، إلى روسيا أو الصين.
وخلال إلقائه خطاب حالة الاتحاد، حذر الرئيس جو بايدن من أن الولايات المتحدة ستحمى نفسها إذا هددت الصين سيادتها حيث استخدم خطابًا مشتركًا أمام الكونجرس؛ لإيصال رسالة تحد إلى بكين والدفاع عن سجله الاقتصادى فى البيت الأبيض.
وقال بايدن: "أنا ملتزم بالعمل مع الصين حيث يمكنها تعزيز المصالح الأمريكية وإفادة العالم". "لكن إذا هددت الصين سيادتنا، فسنعمل على حماية بلدنا".
جاءت تصريحات الرئيس الأمريكى خلال خطابه عن حالة الاتحاد مساء الثلاثاء فى الوقت الذى اشتعلت فيه التوترات بين الولايات المتحدة والصين بعد أن رصد البنتاجون بالون تجسس صينى يحلق فوق الولايات المتحدة وأسقطه فوق المحيط الأطلسى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أشرف سنجر يكشف عن أسباب توجيه بايدن تهديدا إلى الصين (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.