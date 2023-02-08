بايدن: نقف مع أوكرانيا.. ولن نرفع الضرائب على هذه الشرائح

جدة - نرمين السيد - وأكد بايدن أمام الكونجرس الأمريكى، أثناء إلقائه خطاب حالة الاتحاد فى مبنى الكابيتول اليوم الأربعاء، وقوف الولايات المتحدة إلى جانب أوكرانيا فى حربها مع روسيا.
وتابع: "لن نرفع الضرائب على الشرائح المتوسطة"، مشيرًا إلى أنه اقترح مضاعفة الضرائب على الشركات الكبرى.
وأردف الرئيس الديمقراطى: "نعمل على تخفيض العجز بقيمة 2 تريليون دولار"، كما طالب الكونجرس بحل أزمة الديون، معبرًا عن رفضه للتشكيك فى قدرة الإدارة الأمريكية على تسديد ديون البلاد.
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