بايدن: نقف مع أوكرانيا.. ولن نرفع الضرائب على هذه الشرائح

جدة - نرمين السيد - وأكد بايدن أمام الكونجرس الأمريكى، أثناء إلقائه خطاب حالة الاتحاد فى مبنى الكابيتول اليوم الأربعاء، وقوف الولايات المتحدة إلى جانب أوكرانيا فى حربها مع روسيا.

وتابع: "لن نرفع الضرائب على الشرائح المتوسطة"، مشيرًا إلى أنه اقترح مضاعفة الضرائب على الشركات الكبرى.

وأردف الرئيس الديمقراطى: "نعمل على تخفيض العجز بقيمة 2 تريليون دولار"، كما طالب الكونجرس بحل أزمة الديون، معبرًا عن رفضه للتشكيك فى قدرة الإدارة الأمريكية على تسديد ديون البلاد.