حريق فى مصنع طائرات بدون طيار تملكه الولايات المتحدة فى لاتفيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لخدمات الطوارئ فى لاتفيا، غُمِرَ مصنع إنتاج الطائرات بدون طيار "إيدج أوتونومى" جزئيًا فى ألسنة اللهب، مع تصاعد أعمدة كبيرة من الدخان الداكن نحو السماء.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن أكثر من 20 سيارة شرطة وتسع سيارات إطفاء وخمس سيارات إسعاف كانت فى موقع الحريق.

وشاركت قناة "إل تى فى" اللاتفية، مقطع فيديو تم التقاطه من الطريق يظهر دخانًا أسود أسفل المصنع المحترق، ونصحت السلطات السكان بالابتعاد عن الدخان.

وقالت هيئة الإطفاء والإنقاذ الحكومية لوكالة الأنباء الحكومية "ليتا" إنهم تلقوا مكالمة بعد الساعة 3:00 مساءً بالتوقيت المحلى (1300 بتوقيت جرينتش) بقليل بأن المنشأة كانت مشتعلة.

وقالت خدمة الإطفاء على موقع "تويتر"، "اندلع حريق شديد الخطورة فى مبنى الإنتاج، مما أدى إلى تصاعد الكثير من الدخان"، فيما لا يزال سبب الحريق غير معروف.

ولم تتأثر عمليات الطيران بالحريق، على الرغم من أن مصنع "Edge Autonomy" يقع بالقرب من مطار ريجا.

وقال ممثل المطار إيلزى سالنا إن أحد فرق إطفاء المطار الخمسة أرسل إلى مكان الحادث للمساعدة فى إخماد النيران.

توفر المنشأة تقنيات أنظمة غير مأهولة للعملاء الأكاديميين والتجاريين والحكوميين فى 70 دولة، بما فى ذلك أوكرانيا وحلفاء الناتو.

ووفقًا لموقع الشركة على الإنترنت، تنتج الشركة التى تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها طائرات بدون طيار طويلة المدى لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.