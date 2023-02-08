مسؤول فلسطينى يوجه تحذيرا لـ العمال داخل أراضى 1948

جدة - نرمين السيد - حذر مسؤول فلسطينى، أمس الثلاثاء، العمال المتواجدين داخل أراضى عام 1948، ويجتازون الحواجز أو "الفتحات"، من مصائد ينصبها جنود الاحتلال الإسرائيلى لهم على بعض مقاطع جدار الفصل العنصرى.





وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، فى بيان صحفى، إن جنود الاحتلال يستخدمون قنابل تنفجر عند اصطدام العامل بالحبل الموصول بها.

وأضاف سعد، أن دولة الاحتلال الإسرائيلى وسياستها النازية واضحة باستهداف أرواح العمال العُزَّل، وهى لم تكتف باستهدافهم بشكل مستمر على الحواجز والفتحات بالرصاص، أو باعتقالهم وسرقتهم، وإنما وضعت القنابل فى الطرق التى يسلكونها.

وأعرب سعد عن استنكار الاتحاد لاستهداف الاحتلال لأرواح العمال العُزَّل الذين يجتازون الطرقات والحواجز بحقائبهم وأمتعتهم الخاصة للبحث عن لقمة عيش تعيل أسرهم، فى ظروف عمل قاسية وخالية من معايير الصحة والسلامة المهنية والحماية والعدالة الاجتماعية.

وجدد سعد مطالبته لمنظمة العمل الدولية بفتح مكتب لها داخل أراضى عام 1948 لرصد كل الانتهاكات والمخاطر التى يتعرض لها العمال الفلسطينيون، مطالبا المجتمع الدولى والعربى والمؤسسات النقابية الدولية (الاتحاد الدولى للنقابات) بردع الاحتلال قبل حدوث كارثة تستهدف حياة العمال.

وأضاف أن عدد شهداء لقمة العيش فى عام 2022 بلغ 93 شهيدا، منهم 61 استشهدوا أثناء عملهم داخل أراضى الـ48، و6 عمال استشهدوا برصاص جيش الاحتلال وهم يحاولون الوصول إلى أماكن عملهم فى سوق العمل الإسرائيلى .. مشيرا إلى أنه مع بداية الشهر الأول من عام 2023 استشهد ستة عمال.