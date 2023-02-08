بايدن: وفرنا 12 مليون وظيفة للأمريكيين.. والأسعار تتراجع

جدة - نرمين السيد - وخلال الخطاب أكد بايدن أن تم توفير 12 مليون وظيفة جديدة للأمريكيين، لافتا إلى أن معدل البطالة بلغ 3.4%، وهى النسبة الأقل منذ 50 عاما فى الولايات المتحدة.
وتابع الرئيس الأمريكى: "نعمل على بناء الاقتصاد، ودعم الطبقة الوسطى، كما نعمل على خلق الوظائف للأمريكيين بدلا من تصديرها.
وشدد بايدن على أن التضخم فى أمريكا يتقلص حاليا، والأسعار تتراجع يوما بعد يوم.
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