بث مباشر.. الرئيس الأمريكى يلقى خطاب حالة الاتحاد أمام الكونجرس

جدة - نرمين السيد - ونشر البيت الأبيض مقتطفات من خطاب حالة الاتحاد، حيث من المقرر أن يدعو بايدن الجمهوريين في الكونجرس إلى شعار "العمل معا" من أجل الأمريكيين "المنسيّين".
ومن المتوقع أن يستمع ملايين الناس حول العالم إلى خطاب الرئيس الأمريكى، والذى يلقيه الآن بـ مبنى الكابيتول الأمريكي أمام جلسة مشتركة للكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ، وهو فرصة لاستعراض إنجازات العام الماضي ومراجعة برنامج بايدن للعام المقبل.
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