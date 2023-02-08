تونس ترسل مساعدات لسوريا وتركيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت تونس إرسال شحنتين من المساعدات الإنسانية العاجلة بتوجيهات من الرئيس قيس سعيد، إلى كل من تركيا وسوريا اللذَين ضربهما زلزال مدمر فجر الاثنين الماضى مسفرا عن مقتل وإصابة الآلاف.





وأصدرت وزارة الداخلية بـ تونس بيانًا، مساء الثلاثاء، قالت فيه إن أن وزير الداخلية توفيق شرف الدين رفقة وزراء الدفاع الوطنى والشؤون الاجتماعية والصحة، تولوا الإشراف على إرسال طائرتين عسكريتين محملتين بشحنتين من المواد الغذائية والأغطية والأدوية. يأتى ذلك بالإضافة إلى فريق من الحماية المدنية مختص فى البحث والإنقاذ مجهزين بمعدات متطورة وفرق طبية للتعامل مع المحاصرين تحت الأنقاض.

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