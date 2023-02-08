تفاصيل العثور على قنبلة بـ مدينة فى بريطانيا

ووفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، أبلغ عمال البناء عند معبر النهر الثالث فى طريق ساوث تاون فى جريت يارموث، ظهيرة أمس الثلاثاء، بالعثور على ما يشتبه فى كونه متفجرات.
وتم زيادة المساحة المحيطة بالقنبلة المشتبه بها من 100 متر إلى 400 متر.
وتوغلت الشرطة البريطانية من باب إلى باب وحثت أى شخص داخل الطوق على ترك منازلهم وأماكن عملهم.
تم اكتشاف القنبلة المشتبه بها أثناء عمليات التجريف فى نهر يارى فى بولارد كواى، على مقربة من التقاطع مع طريق باوندارى.
فريق المتفجرات فى كولتشيستر موجود فى الموقع يبحث فى الموقف.
يشار إلى وقوع العديد من القنابل فى بريطانيا منذ الحرب العالمية التى طالت فيها بريطانيا العديد من العمليات العسكرية الألمانية التى استهدفت البلاد.
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