العالم اليوم - زعيم كوريا الشمالية يبعث بتعازيه إلى سوريا في ضحايا الزلزال

انتم الان تتابعون خبر زعيم كوريا الشمالية يبعث بتعازيه إلى سوريا في ضحايا الزلزال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 فبراير 2023 04:20 صباحاً - أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بعث بتعازيه إلى الرئيس السوري بشار الأسد في الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة وأودى بحياة أكثر من 7800 شخص في سوريا وتركيا.

وقفز عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وسوريا إلى أكثر من 7800 شخص في الوقت الذي يسابق فيه رجال الإنقاذ الزمن في ظروف الشتاء القاسية لانتشال الناجين من تحت أنقاض المباني المنهارة.

ومع اتضاح هول الكارثة على نحو أكبر فإن عدد القتلى سيرتفع كثيرا على الأرجح. وقال مسؤول بالأمم المتحدة إن هناك مخاوف من مقتل آلاف الأطفال.