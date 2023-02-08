تفاصيل زلزال ضرب 3 مناطق بـ فلسطين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال جلال الدبيك، مدير مركز رصد الزلازل فى جامعة النجاح الوطنية بنابلس، إن قوة الهزة الأرضية تراوحت بين 3.7 و4 درجات على مقياس ريختر.
وأضاف الدبيك أن مركز الهزة تم تسجيله على بعد 13 كيلومترًا شمال مدينة نابلس، على صدع "الفارعة - الكرمل"، وبعمق عشرة كيلومترات.
وأوضح أن هذه الهزة تصنف من الزلازل الضعيفة، وعادة ما تتعرض المنطقة لهذا النوع من الهزات والزلازل.
وأفادت التقارير الأولية بأنه لم يتم إى خسائرمادية أو بشرية جراء الهزة.
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