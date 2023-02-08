ألمانيا توافق على تسليم 178 دبابة ليوبارد 1 لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأفاد موقع "شبيجل أونلاين"، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الأمن التابع للحكومة الألمانية وافق على تسليم 178 دبابة ليوبارد 1 لأوكرانيا من مخزونات الصناعة، وهو ما يزيد بكثير عما أُعلن عنه فى السابق، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".

ولم يذكر الموقع المصادر التى استقى منها المعلومات حول تزويد أكرانيا بالدبابات، إذ أوضح أنه سيتم إرسال بعض الدبابات فى الصيف، لكن الجزء الأكبر من ليوبارد 1 سيتم تسليمه العام المقبل.

تأتى هذه الخطوة فى أعقاب قرار الحكومة الألمانية الشهر الماضى، وسط ضغوط دولية متزايدة، تسليم المزيد من الدبابات القتالية ليوبارد 2 الأكثر تطورًا من مخزونات الجيش.