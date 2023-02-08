القاهرة الإخبارية: انخفاض الرواتب بألمانيا وأزمة بفرنسا بسبب قانون التقاعد

جدة - نرمين السيد - تناولت قناة "القاهرة الإخبارية" ما استعرضته الصحف العالمية حول عدد من الموضوعات المهمة، منها تحذير لولاية كاليفورنيا بعد زلزال سوريا وتركيا، ومأزق ماكرون السياسى وانخفاض الأجور فى ألمانيا.





دعت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية سلطات ولاية كاليفورنيا إلى الاستعداد جيدًا، وتوخى الحذر بعد الزلزال الأخير الذى بلغت شدته نحو 7.8 درجة بمقياس ريختر، وضرب مناطق كبيرة من سوريا وتركيا، ما أسفر عن مقتل أكثر من 5 آلاف شخص وإصابة آلاف آخرين حتى الآن.

وتابعت الصحيفة بأن ما حدث هو بمثابة دعوة للاستيقاظ لولاية كاليفورنيا التى غالبًا ما تكون عرضة للزلازل القوية المماثلة، كما أنها تتميز بوجود العديد من المبانى الكبيرة والشاهقة المعرضة لخطر الانهيار إذا ضرب زلزال مماثل الولاية.

واستعرضت الصحيفة الأمريكية استطلاع رأى أجرته صحيفة واشنطن بوست وشبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، بين أنه بعد عامين من رئاسة جو بايدن التى وصفها البيت الأبيض بأنها الأكثر فاعلية فى التاريخ الحديث، لكن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس لم يحقق الكثير منذ توليه المنصب، إذ وجد الاستطلاع أن 62% من الأمريكيين يعتقدون أن بايدن لم يحقق إنجازات كبيرة، خلال الفترة التى مرت من ولايته، لكنه حقق ما أسموه بـ"القليل".

لوموند: ماكرون فى مأزق سياسى بسبب "إصلاح التقاعد"

تناولت الصحيفة الفرنسية ما أسمته بالمأزق السياسى للرئيس إيمانويل ماكرون، وأضافت أنه فى مواجهة معارضة واضحة ومتزايدة لإصلاح نظام التقاعد، لم يفكر رئيس الجمهورية فى التغييرات العميقة التى ستؤثر على بيئات عمل الفرنسيين، فى العلاقة مع عمل الفرنسيين، وأنه أصبح من شبه المؤكد أن معارضة القانون تأكدت لدى الغالبية، بل تعززت، وتمثل ذلك فى زيادة طفيفة بالمشاركة فى المظاهرات منذ حشد 19 يناير، لكن تلك الزيادة تؤكد أن معارضة قانون إصلاح التقاعد بشكل تتزايد وتشكل قضية رأى عام.

وأوضحت الصحيفة أنه بحسب استطلاع رأى، فإن اثنين من كل ثلاثة فرنسيين رفضا القانون، وسرى ذلك حتى بين ناخبى الأغلبية الرئاسية والجمهوريين، الذين لا يزالون ينظرون إلى القانون على أن به بعض الإيجابيات.

لا ديبيش: تراجع نسبة المواليد فى فرنسا لأدنى مستوياتها منذ عام 1946

تناولت صحيفة "لا ديبيش" الفرنسية تراجع نسبة المواليد فى فرنسا، وقالت إنه خلال عام 2022 كان هناك 723 ألف ولادة فى فرنسا، أى أقل بمقدار 18 ألف عن عام 2021، كما انخفض معدل الخصوبة بشكل طفيف.

وأضاف هيرفى لوبراس، مؤرخ ومدير الدراسات السكانية فى كلية الدراسات المتقدمة، أن عدد المواليد الفرنسيين فى أدنى مستوياته منذ عام 1946، لكنه لا يكاد يختلف عن مثيله فى منتصف التسعينيات، أما معدل الخصوبة فقد انخفض فى السنوات الأخيرة، لكن اللافت للنظر هو الانخفاض البطيء والمستمر فى هذا المعدل.

ذى لوكال: الأجور انخفضت بسرعة قياسية فى ألمانيا العام الماضى

وقالت صحيفة "ذى لوكال" الألمانية إن الأجور "الحقيقية" فى البلاد انخفضت أكثر من أى وقت مضى، منذ أن بدأت التحليلات الإحصائية الحالية فى عام 2008، والأجور الحقيقية هى رواتب يتم تعديلها وفقًا للتضخم أو بحساب عدد السلع والخدمات التى يمكن شراؤها بتلك الرواتب (القوة الشرائية)، وعلى الرغم من وجود زيادة بنسبة 3.4% فى الأجور عام 2022، إلا أن معدل التضخم القياسى البالغ 7.9%، قضى تمامًا على الزيادة، إذ دفع القوة الشرائية إلى المنطقة السلبية، ووفقًا للتقييمات الأولية التى أجراها المكتب الفيدرالى للإحصاء كان هناك انخفاض متوسط ​​سنوى قدره 4.1% بالنسبة للأجور الحقيقية.