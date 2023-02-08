العالم اليوم - حريق في مصنع أميركي للطائرات المسيّرة في لاتفيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 فبراير 2023 12:26 صباحاً - اندلع حريق في مصنع أميركي للطائرات المسيّرة في لاتفيا يوفّر إمدادات للجيش الأوكراني وأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وانتشر الكثير من سيارات الشرطة والإطفاء والإسعاف قرب موقع الحريق في المصنع الذي تديره شركة "إيدج أوتونومي" الأميركية في ضواحي العاصمة اللاتفية ريغا.

ولم يعرف سبب الحريق لكن شخصين نُقلا إلى المستشفى، حسب ما أفادت خدمات الطوارئ في لاتفيا، موضحة عبر تويتر أن شخصا ثالثا يتلقى العلاج في موقع المنشأة.

وقالت خدمة الإطفاء عبر تويتر "اندلع حريق شديد الخطورة في مبنى الإنتاج، ما أدى إلى انبعاث الكثير من الدخان"، وحضّت السكان المحليين على إبقاء أبواب بيوتهم ونوافذها مغلقة.

بعد ساعات من إرسال نحو 50 من عناصر الإطفاء إلى مكان الحادث، أفادت خدمات الإنقاذ أن الحريق صار تحت السيطرة، بينما فتحت الشرطة تحقيقا في الملابسات.

تنتج الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً طائرات مسيّرة بعيدة المدى لأغراض الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، وفق ما يورد موقعها الإلكتروني.