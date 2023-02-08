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العالم اليوم - الهلال السعودي يثأر من فلامنغو ويبلغ نهائي مونديال الأندية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 فبراير 2023 12:26 صباحاً - بلغ الهلال السعودي نهائي كأس العالم للأندية في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعدما ثأر من فلامنغو البرازيلي المنقوص بفوزه عليها 3-2 الثلاثاء، في نصف النهائي في مدينة طنجة المغربية.

وفرض سالم الدوسري نفسه نجماً للمباراة بتسجيله هدفين من ركلتي جزاء (4 و45+9)، قبل أن يمرر كرة الثالث إلى الأرجنتيني لوتشيانو فييتو (70). وسجل هدفي فلامنغو بيدرو (20 و90+1).

وتعقدت مهمة فلامنغو، بطل كوبا ليبرتادوريس، بعدما خاض الشوط الثاني بعشرة لاعبين إثر طرد لاعبه وسطه جيرسون ببطاقتين صفراوين (45+8).

وفشل الهلال في التأهل إلى النهائي مرتين حيث بلغ الدور نصف النهائي للمرة الأولى عام 2019 في قطر وخسر أمام فلامنغو بالذات 1-3، وعام 2021 في الإمارات أمام تشلسي الإنجليزي صفر-1.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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