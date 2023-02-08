العالم اليوم - الهلال السعودي يثأر من فلامنغو ويبلغ نهائي مونديال الأندية

انتم الان تتابعون خبر الهلال السعودي يثأر من فلامنغو ويبلغ نهائي مونديال الأندية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 فبراير 2023 12:26 صباحاً - بلغ الهلال السعودي نهائي كأس العالم للأندية في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعدما ثأر من فلامنغو البرازيلي المنقوص بفوزه عليها 3-2 الثلاثاء، في نصف النهائي في مدينة طنجة المغربية.

وفرض سالم الدوسري نفسه نجماً للمباراة بتسجيله هدفين من ركلتي جزاء (4 و45+9)، قبل أن يمرر كرة الثالث إلى الأرجنتيني لوتشيانو فييتو (70). وسجل هدفي فلامنغو بيدرو (20 و90+1). وتعقدت مهمة فلامنغو، بطل كوبا ليبرتادوريس، بعدما خاض الشوط الثاني بعشرة لاعبين إثر طرد لاعبه وسطه جيرسون ببطاقتين صفراوين (45+8). وفشل الهلال في التأهل إلى النهائي مرتين حيث بلغ الدور نصف النهائي للمرة الأولى عام 2019 في قطر وخسر أمام فلامنغو بالذات 1-3، وعام 2021 في الإمارات أمام تشلسي الإنجليزي صفر-1.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الهلال السعودي يثأر من فلامنغو ويبلغ نهائي مونديال الأندية .. في رعاية الله وحفظة