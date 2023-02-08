العالم اليوم - وصول طائرتي مساعدات إماراتية إلى سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 فبراير 2023 12:26 صباحاً - أعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية، وصول طائرتين تحملان مساعدات إنسانية إماراتية إلى مطار دمشق ضمن الجسر الجوي الهادف لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي تعرضت له سوريا ضمن عملية (الفارس الشهم 2) في اليوم الأول.

وقد شملت المساعدات الإنسانية في المرحلة الأولى 12 طنا من المواد الإغاثية وعددا من الخيم لإيواء 216 لاجئا. وكانت قد دعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية وتنمية المجتمع، للانضمام إلى حملة "جسور الخير" والمساعدة في تجميع وتعبئة حزم الإغاثة للمتضررين من الزلازل في سوريا وتركيا. وتأتي الحملة في إطار الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للمتأثرين في سوريا وتركيا

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